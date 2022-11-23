İzmir'de esnaf su baskını için uğraşırken, o kahve keyfi yaptı

İzmir'de esnaf su baskını için uğraşırken, o kahve keyfi yaptı

Kent genelinde etkisini gösteren şiddetli sağanak sonucu dükkanlar suyla doldu. Esnaflar seferber olup kova küreklerle yağmur sularını boşaltırken bir esnaf yağmur seli ortasında keyifle kahve içti.

İzmir'de öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağış, hayatı felç etti.

Yağmur, kent ve çevresinde etkisini gösterirken, zaman zaman gök gürültüsüyle birlikte şiddetlenen yağış özellikle kıyı kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi.

Kentin en önemli alışveriş noktalarından tarihi Kemeraltı Çarşısı da şiddetli yağıştan nasibini aldı.

Manifaturacı esnafının yoğun olduğu sokak sular altında kaldı.

Herkes seferber olurken o kahve keyfi yaptı

Tıkanan rögar kapakları sebebiyle sular dükkanların içine kadar girerken, belediye ekipleri de suları tahliye etmek için yoğun çaba sarf etti.

Esnaf, ellerine kova, kürek ve fırçaları alarak dükkanlarına dolan suları boşaltmaya çalışırken Kemal Tuncer isimli esnaf ise yağmurda kahve keyfi yaptı.

İzmir'de esnaf su baskını için uğraşırken, o kahve keyfi yaptı ViDEO

"Bu şekilde tadını çıkarmak istedim"



Yağmura çare yok, bari kahve keyfi yapayım, diyen Tuncer, hemen her yağmurda Kemeraltı’nın sular altında kaldığını belirterek, "Dükkanları su bastığı zaman esnaf perişan oluyor. Ben de bu şekilde tadını çıkarmak istedim." şeklinde konuştu.

Esnaf sitemli

İHA'nın haberine göre, dükkanını su basan esnaflar, "Her yağmurda burası aynı oluyor. Her yağmurda bunu çekiyoruz biz. Biraz yağmur yağınca burası suyla doluyor." şeklinde sitemde bulundu.