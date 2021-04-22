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    İzmir’de ev sahibi ile kiracısı arasında gürültü kavgası kanlı bitti

    Çiğli ilçesinde aralarında gürültü nedeniyle çıkan bıçaklı kavganın ardından kiracısı tarafından defalarca bıçaklanan ev sahibi hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 22.04.2021 - 04:23
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    İzmir’de ev sahibi ile kiracısı arasında gürültü kavgası kanlı bitti

    İzmir'in Çiğli ilçeisne bağlı Ataşehir Mahallesi 8258 Sokak’ta, 3 katlı binanın son katında yaşayan ev sahibi Deniz Kanat (43) ile 1. katta yaşayan kiracısı Oktay H. (24) arasında gürültü yüzünden tartışma çıktı.

    BİRBİRLERİNE BIÇAKLA SALDIRDILAR

    Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile birlikte ikili birbirlerine bıçakla saldırdı. Yaşanan kavganın ardından kiracısı tarafından defalarca bıçaklanan ev sahibi Kanat, kanlar içerisinde yere yığıldı.

    İzmir’de ev sahibi ile kiracısı arasında gürültü kavgası kanlı bitti #1

    HASTANEDE KURTARILAMADI

    Durum vatandaşlar tarafından polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı durumdaki Kanat’a ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Daha sonra ambulansa alınarak kalp masajı yapılan Kanat, İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Deniz Kanat, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi

    İzmir’de ev sahibi ile kiracısı arasında gürültü kavgası kanlı bitti #2

    KAÇAN YARALI ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Yaşanan kavganın ardından olay yerinden kaçan Oktay H., bir süre sonra bekçi ekipleri tarafından yakalanırken, göğüs kısmında yarası olduğu fark edilen Oktay H., ekipler tarafından İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı burada tedavi altına alındı.

    İzmir’de ev sahibi ile kiracısı arasında gürültü kavgası kanlı bitti #3

    Öte yandan, Olay Yeri İnceleme ekipleri adrese gelerek çalışmalarda bulunurken, olayla ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

    İzmir’de ev sahibi ile kiracısı arasında gürültü kavgası kanlı bitti #4

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