İzmir'de ev sahibi kiracısının komşuyla kavgası: Komşu hayatını kaybetti Kiracısının komşusuyla olan tartışmasına ev sahibinin de dahil olup olayın büyümesi sonucu araya girmek isteyen diğer komşu, 14 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili ev sahibi ile cinayeti işleyen ağabeyi, tutuklandı.

DHA

Bitmeyen ev sahibi kiracı kavgasına her geçen gün bir yenisi ekleniyor...

Yaşanan kavgalarla mücadele etmek amacıyla devlet elini taşın altına koydu.

Yapılan çalışmaların ardından hapis cezasına kadar uzanan cezaları görmezden gelen ev sahipleri dehşet saçmaya devam ediyor.

Bu kez ev sahibi kiracısının komşularıyla olan ilişkisine karıştı.

Komşu kavgasına ev sahibi girdi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çarşamba günü saat 22.00 sıralarında kiracısı ile komşusunun tartışmasına ev sahibi S.K.'nın da dahil olmasıyla arbede çıktı.

M.B., karşı komşusuyla uygunsuz hareketlerde bulunduğu gerekçesiyle tartışmaya başladı.

Bir süre sözlü tartışan ikiliye ev sahibi S.K.’nin de karışmasıyla, ev sahibi ile kiracı arasında kavga çıktı.

Bunu gören komşu Şeraffetin Yüce ise kavgayı ayırmak için araya girdi.

14 yerinden bıçaklandı

Kavga esnasında ev sahibi S.K.'nın ağabeyi İ.K., evden aldığı bıçakla kavgayı ayırmak için araya giren Yüce'yi 14 yerinden bıçakla yaraladı.

Yüce aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılırken, gürültü üzerine diğer komşuları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

Yaralı hayatını kaybetti

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 14 yerinden bıçaklandığı belirlenen Yüce, özel bir hastaneye kaldırdı.

Şerafettin Yüce, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ev sahibi ve ağabeyi tutuklandı

Olaya karıştığı belirlenen ve polis ekiplerince gözaltına alınan ev sahibi S.K. ve ağabeyi İ.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.