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İzmir'de evinde fenalaşıp hayatını kaybetti: Uyuşturucu bağımlısı olduğu ortaya çıktı

İzmir'de evinde fenalaşıp hayatını kaybetti: Uyuşturucu bağımlısı olduğu ortaya çıktı Evinde fenalaşması üzerine ambulans ile hastaneye kaldırılan uyuşturucu bağımlısı ve bipolar bozukluğu olan genç tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, gencin geçtiğimiz haftalarda bir arabanın üstüne yarı çıplak görüntülerine ulaşıldı.