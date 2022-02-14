- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- İzmir'de evinde rahatsızlanan Duygu kurtarılamadı
İzmir'de evinde rahatsızlanan Duygu kurtarılamadı
Evinde fenalaşan 21 yaşındaki Duygu Huriye A., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Genç kızın kanında uyuşturucu çıktığı iddia edildi.
- İHA
- 14.02.2022 - 09:17
- Güncelleme : 14.02.2022 - 09:48
İzmir’in Ödemiş ilçesinde rahatsızlanması sonucunda hastaneye kaldırılan Duygu Huriye A., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay, Bengisu Mahallesi'nde 18.00 sıralarında yaşandı.
İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Bengisu Mahallesi'nde yaşayan Duygu Huriye A. (20), evde oturduğu esnada fenalaşarak Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Genç kız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
KANINDA UYUŞTURUCU ÇIKTI
Duygu'nun kanında ise uyuşturucu madde olduğu öne sürüldü.
OTOPSİ YAPILACAK
Genç kızın cansız bedeni, savcı incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.