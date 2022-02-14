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    İzmir'de evinde rahatsızlanan Duygu kurtarılamadı

    Evinde fenalaşan 21 yaşındaki Duygu Huriye A., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Genç kızın kanında uyuşturucu çıktığı iddia edildi.
    • İHA
    • 14.02.2022 - 09:17
    • Güncelleme : 14.02.2022 - 09:48
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    İzmir'de evinde rahatsızlanan Duygu kurtarılamadı

    İzmir’in Ödemiş ilçesinde rahatsızlanması sonucunda hastaneye kaldırılan Duygu Huriye A., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay, Bengisu Mahallesi'nde 18.00 sıralarında yaşandı.

    İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Bengisu Mahallesi'nde yaşayan Duygu Huriye A. (20), evde oturduğu esnada fenalaşarak Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Genç kız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

    KANINDA UYUŞTURUCU ÇIKTI

    Duygu'nun kanında ise uyuşturucu madde olduğu öne sürüldü.

    OTOPSİ YAPILACAK

    Genç kızın cansız bedeni, savcı incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    İzmir de evinde rahatsızlanan Duygu kurtarılamadı #1

    İzmir de evinde rahatsızlanan Duygu kurtarılamadı #2


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