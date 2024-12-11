İzmir'de evinin önündeki su kuyusuna düşüp, öldü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde birlikte yaşadığı kızı hayvanlara baktığı sırada ortadan kaybolan Fatma Ballı'nın yakınları, yaşlı kadının geri dönmemesi üzerine paniğe kapıldı.
Yakınları, yaşlı kadının çevrede ve gidebileceği yerlerde aramaya başladı.
SU KUYUSUNA DÜŞTÜĞÜ BELİRLENDİ
Ballı, yaklaşık 2 saat sonra kızı tarafından evinin önündeki 20 metre derinliğindeki su kuyusunun 10'uncu metresindeki beton basamakta bulundu.
İhbarla bölgeye, 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çabasıyla Fatma Ballı su kuyusundan çıkarıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Ballı'nın su kuyusuna düşerek öldüğü belirlendi.
Jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından Ballı'nın cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış