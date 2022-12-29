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    İzmir'de evsiz kişi parkta ölü bulundu

    Konak ilçesinde, sokakta yaşadığı öğrenilen Hüseyin Ali Göl, parkta ölü bulundu. Göl'ün cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
    • 29.12.2022 - 08:50
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    İzmir'de evsiz kişi parkta ölü bulundu

    İzmir'in Konak ilçesinde sabah işe gitmek için evden çıkanlar, bir kişinin parkta hareketsiz halde yattığını gördü.

    Durum, sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, hareketsiz şekilde yatan kişinin öldüğü belirlendi.

    Ölen kişinin sokakta yaşadığı öğrenilen Hüseyin Ali Göl olduğu tespit edildi.

    Savcı incelemesinin ardından morga kaldırıldı

    Göl'ün cansız bedeninin savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı bildirildi.

    Soruşturma sürüyor

    Göl'ün kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

    DHA'nın haberine göre, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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