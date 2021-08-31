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    İzmir'de feci kaza: 5 yaralı

    İzmir'in Karşıyaka ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
    • AA
    • 31.08.2021 - 05:50
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    İzmir'de feci kaza: 5 yaralı

    İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, Metehan Ö. idaresindeki 35 KOV 48 plakalı otomobil, Dedebaşı Mahallesi Anadolu Caddesi Bayraklı mevkisinde Coşkun K. yönetimindeki 35 KLT 49 plakalı otomobille çarpıştı.

    Kazada 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

    PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE VE KAMYONETE ÇARPTI

    Kazanın etkisiyle savrulan Metehan Ö'nün kullandığı araç park halindeki otomobil ve kamyonete de çarptı.

    Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    İzmir de feci kaza: 5 yaralı #1

    5 KİŞİ YARALANDI

    Kazada sürücülerden Metehan Ö, A.K, B.B, D.K. ve C.A. yaralandı.

    Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

    Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    İzmir de feci kaza: 5 yaralı #2

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