- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- İzmir'de feci kaza: 5 yaralı
İzmir'de feci kaza: 5 yaralı
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
- AA
- 31.08.2021 - 05:50
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, Metehan Ö. idaresindeki 35 KOV 48 plakalı otomobil, Dedebaşı Mahallesi Anadolu Caddesi Bayraklı mevkisinde Coşkun K. yönetimindeki 35 KLT 49 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada 5 kişinin yaralandığı bildirildi.
PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE VE KAMYONETE ÇARPTI
Kazanın etkisiyle savrulan Metehan Ö'nün kullandığı araç park halindeki otomobil ve kamyonete de çarptı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
5 KİŞİ YARALANDI
Kazada sürücülerden Metehan Ö, A.K, B.B, D.K. ve C.A. yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.