İzmir'de FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

DHA
FETÖ terör örgütüyle mücadele sürüyor...
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, örgütün elebaşını övücü paylaşımlar yapan 7 şüpheliyi tespit etti.
OPERASYON DÜZENLENDİ
Bunun üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 7 şüpheliden 6'sı yakalandı.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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