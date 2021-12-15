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    İzmir'de film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonu

    İzmir'de film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonu

    Menemen ilçesinde uyuşturucu satıcıları ve uyuşturucu madde satın alan şüphelilere yönelik polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 58 kişi gözaltına alındı.
    • İHA
    • 15.12.2021 - 03:25
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    İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Menemen Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, torbacı tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 58 şüpheliyi tespit etti.

    ÖZEL HAREKATÇILAR VE DEDEKTÖR KÖPEKLERLE OPERASYON

    Harekete geçen polis ekipleri, önceden belirlenen adreslere özel harekat polisleri desteği ve narkotik dedektör köpeklerinin de katılımıyla operasyon düzenledi.

    İzmir'de film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonu - Video

    58 ŞÜPHELİNİN HEPSİ YAKALANDI

    Adreslerde yapılan aramalarda, 41 gram esrar-skank, bir miktar eroin, bir miktar metamfetamin, 38 adet ecstasy hap, 3 bin 590 adet sentetik ecza maddesi ile 3 tabanca, 2 tüfek, 3 şarjör ve 27 adet mermi ele geçirildi. Öte yandan operasyon kapsamında belirlenen 58 şüphelinin tamamı gözaltına alındı.

    Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

    İzmir de film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonu #1

    İzmir de film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonu #2

    İzmir de film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonu #3

    İzmir de film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonu #4

    İzmir de film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonu #5

    İzmir de film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonu #6

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