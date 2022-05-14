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    İzmir’de film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonu kamerada

    28 adreste yapılan operasyonlar neticesinde 69 şüpheli yakalandı. Polis kamerasına yansıyan operasyon anları, film sahnelerini aratmadı.
    • 14.05.2022 - 10:37
    • Güncelleme : 14.05.2022 - 10:40
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    İzmir’de film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonu kamerada

    İzmir’de uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor…

    İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişi ve şebekelere yönelik art arda operasyonlar gerçekleştiriyor.

    Buca, Menemen, Ödemiş, Tire ve Selçuk ilçelerinde, uyuşturucu madde ticareti yapan organizasyonların deşifre edilmesine çalışmalar gerçekleştirildi.

    5 ay boyunda süren saha analiz çalışmaları ile 42 şüpheli gözaltına alındı.

    İHA’nın haberine göre, 13 Mayıs günü 28 adreste gerçekleştirilen operasyonlarla 27 şüpheli daha gözaltına alındı.

    Operasyona havadan destek verildi

    Gerçekleştirilen operasyona, polis helikopteriyle havadan destek verildi. Öte yandan uyuşturucu tacirlerinin kapıları, özel harekat polisleri tarafından koçbaşı kullanılarak kırıldı. Şüpheliler, ekiplere uykularında yakalandı. Operasyon anları, polis kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

    İzmir’de film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonu kamerada #1

    Gündüz kuşağı yayınında bahsedilen şüpheli de yakalandı

    Öte yandan operasyonda, ulusal bir kanalda yayınlanan gündüz kuşağı programında, ‘evli ve bir çocuk annesi kadını, kendi evinde zorla tutarak zorla madde kullandırdığı’ iddiası ile konu edilen ve telefon ile canlı yayına bağlanan A.B. (36) de yakalandı.

    İzmir’de film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonu kamerada 

    Evin her bölümüne güvenlik kamerası yerleştirdiği görüldü

    A.B.'nin evinin her bölümüne güvenlik kamerası yerleştirdiği görüldü. Şüphelinin ayrıca kolluk birimlerinin gerçekleştireceği bir operasyona karşı önlem almak amacıyla evine çıkan sokakları görecek şekilde ayarlanmış ve uzaktan kontrol edebileceği güvenlik kameraları da yerleştirdiği tespit edildi.

    İzmir’de film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonu kamerada #2

    Özel frekansları dinleyebilen telsizler ele geçirildi

    Adresinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunan A.B.'nin evinde yapılan aramalarda, özel frekanslarını dinleyebilen telsizler ve tabanca fişekleri de ele geçirildi.

    Ele geçirilenler

    İzmir polisinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda adreslerde yapılan aramalarda, satışa hazır hale getirilmiş çok miktarda esrar-skank maddesi, metamfetamin, sentetik ecza ürünü, 9 tabanca, 1 tüfek ve 28 adet fişek ele geçirildi.

    Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, İzmir Emniyeti başta sokak satıcıları olmak üzere uyuşturucu ile mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini bildirdi.

    İzmir’de film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonu kamerada #3

    İzmir’de film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonu kamerada #4


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