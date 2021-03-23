İzmir’de firari şahıs 3 yıl sonra sosyal medya takibi ile yakalandı

Hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs, 3 yılın sonunda sosyal medya hesabı üzerinden tespit edilerek yakalandı.

İzmir'de Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, çeşitli suçlardan 14 aranma kaydı olan, 20 yıl kesinleşmiş hapis kararı bulunan Doğuş Ejder Karakaş (22) isimli şahsı yakalamak için harekete geçti.

2018 yılından bu yana firari olan şahsın sistem üzerinde yapılan kontrollerinde, bilişim yoluyla dolandırıcılık, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, tehdit, hakaret, yaralama ve hırsızlık suçlarından dosyaları olduğu belirlendi.

Önce şahsın gitmesi muhtemel adresler kontrol altına alındı.

Bir sonuç alınamayınca ise sosyal medya üzerinden araştırmalar yapılamaya başlandı.

FOTOĞRAFLARINI BEĞENENLER KONUŞTURULDU

Şahsın açmış olduğu Facebook hesabı tespit edildi. 2012 yılında paylaştığı fotoğraflar incelemeye alındı. Fotoğrafları beğenen şahıslarla tek tek görüşüldü.

Şahsın TOKİ Uzundere Mahallesinde ikamet ettiğini belirlendi. Kaçma ihtimaline karşı tüm önlemler alındıktan sonra polis, kargo görevlisi kılığında şahsın bulunduğu eve girdi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

GBT sorgusunda İzmir, İstanbul, Ankara, Konya, Adana ve Mersin illerindeki çeşitli mahkemelerden hakkında 14 arama kaydı bulunan Karakaş, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.