İzmir'de fotoğraf çektirmek isterken göle düştü Baraj kenarında fotoğraf çekmek isteyen bir kişinin el frenini çekmeden indiği hafif ticari aracı, baraj gölüne düştü ihbar üzerine ekipler çalışma başlattı.

AA

Fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar farklı kazalar yaşıyor.

Ölüme kadar giden kazalara her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

Kazanın adresi bu sefer İzmir oldu.

İzmir'in Beydağ ilçesinde Beydağ Baraj Gölü'ne hafif ticari bir aracın düştüğü ihbarı ihbar edildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

El frenini çekmediği tespit edildi

Araç sahibi N.K. ifadesinde, baraj gölü kıyısında durdurduğu aracından fotoğraf çekmek amacıyla indiğini ancak el frenini çekmediği söyledi.

Akıntıyla süreüklendi

El freni çekilmeyen ve boş viteste kalan aracının, aşağı inmesinin ardından suya düştüğünü anlatan N.K. aracın daha sonra akıntıyla sürüklendiğini belirtti.

Çalışmalar sürüyor

Tavan seviyesine kadar su altında kalan aracın çıkarılması için ekiplerce çalışma başlatıldı.