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    İzmir'de freni boşalan kamyon dehşet saçtı

    Freni patlayan kamyon hızını alamayarak seyir halindeki bir otomobile çarptı. Otomobil de park halindeki araca çarptığı olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı.
    • 29.10.2022 - 17:45
    • Güncelleme : 29.10.2022 - 17:56
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    İzmir'de freni boşalan kamyon dehşet saçtı

    İzmir'in Narlıdere ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi'nde bulunan Zeytin Sokak'ta bir kaza meydana geldi.

    Cadde üzerinden yokuş aşağı inen eşya yüklü kamyonun bir anda freni boşaldı.

    Yokuş aşağı süratli bir şekilde inen kamyon, sokağın başında seyir halinde ilerleyen Salih K.'nin sürücülüğünü yaptığı otomobile çarptı.

    Kamyonun şiddetle çarptığı otomobil sürüklendi.

    Sürüklenen otomobil başka bir aracın üzerine düştü

    Sürüklenen otomobil, beton bariyerleri aşarak yaklaşık 3 metre ileride bulunan sitenin içinde park halindeki bir başka otomobilin üzerine düştü.

    Freni patlayan kamyon ise site bahçesine girmeden durmayı başardı.

    Olaya tanıklık eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine; olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    İzmir'de freni boşalan kamyon dehşet saçtı VİDEO

    İzmir de freni boşalan kamyon dehşet saçtı #1

    Araca sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri çıkardı

    Otomobil içerisinde sıkışan sürücü Salih K., itfaiye ekiplerinin titizlikle yaptığı çalışma sonucu sıkıştığı yerden çıkartıldı.

    Sağlık ekipleri, kazazedeye olay yerinde ilk müdahalesini yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

    İzmir de freni boşalan kamyon dehşet saçtı #2

    Otomobildeki sürücü hayatını kaybetti

    Talihsiz sürücü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

    Freni patlayan kamyondaki 6 kişi yaralandı

    Kaza anında kamyonda bulunan toplamda 6 kişi ise yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.

    İHA'nın haberine göre, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

    İzmir de freni boşalan kamyon dehşet saçtı #3


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