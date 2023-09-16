DHA

Dolandırıcı çetelerinin farklı oyunları pes dedirtiyor...

Vatandaşları farklı oyunlarla ağlarına düşüren çeteler güvenlik ekipleri tarafından tespit edilirken son olarak bir çete daha çökertildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, bu kapsamda bir çalışma başlattı.

Ekipler İzmir'in Bayraklı ilçesinde 4 Eylül'de gasbedilen İzmir plakalı otomobilin bulunması ve şüphelilerin yakalanması için düğmeye bastı.

7 aydır trafikte olmayan aracın İzmir'de olduğu belirlendi

Çalışmalar sırasında, yaklaşık 7 aydır trafikte gözükmeyen Antalya plakalı otomobilin Plaka Tanıma Sistemi (PTS) üzerinden İzmir'de olduğu görüldü.

Bu araç üzerine yoğunlaşan ekipler, ulaştıkları sahibinden aracın Yozgat'ta olduğunu öğrendi.

Gasbettiği aracı ödünç aldığını söyledi

Ekipler, İzmir'de aynı plakalı araçla dolaşan A.A.'nın (43) kullandığı otomobili durdu. Otomobilin İzmir'den gasbedilen otomobil olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan A.A., ifadesinde otomobili halasının oğlu A.İ.Ş.'den (50) ödünç aldığını söyledi.

"Kullanılmaz haldeki bir otomobili satın aldık"

A.İ.Ş. suçunu itiraf ederek, şöyle dedi:

Arkadaşım K.D. (48) ile geçen 6 Şubat'ta yıkıcı depremin yaşandığı Hatay'ın Belen ilçesinden enkaz altında kaldığı için kullanılmaz haldeki bir otomobili satın aldık.



Ardında da Balıkesir'den tanıdığımız O.A. (32) ve H.Y. (44) ile anlaşıp, Hatay'dan satın aldığımız hurda otomobille aynı renk ve modeldeki internet üzerinden 1 milyon 500 bin TL'ye satışa çıkarılmış başka bir otomobili gasbettirdik.



Amacımız, hurda araçla çalınan aracın şasi numaralarını değiştirmekti.