İzmir'de gemiden sızan petrol türevi atık denizi kirletti Açıktaki bir gemiden denize sızdığı ifade edilen petrol türevi atıklar, sahil şeridine kadar gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı, öte yandan uydu görüntülerinin inceleneceği bildirildi.

İHA

İzmir'in Foça ilçesinde balıkçılar tedirgin oldu.

Denize sızan petrol türevi atıklar sahil şeridine kadar gelirken kirlilik, hem bölgede yaşayanları hem de balıkçıları korkuttu.

Deniz yüzeyinde görülen atık madde için bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, açıktaki bir gemiden denize sızdığı iddia edilen atıklar için inceleme başlatıldı.

Öte yandan bölgede, yoğun bir mazot benzeri madde kokusunun da bulunduğu kaydedildi.

Uydu görüntüleriyle tespit edilecek

Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve belediye ekipleri bölgede temizlik çalışması başlattı.

Çalışmalar çerçevesinde, atık maddenin görüldüğü bölge çevrilirken deniz yüzeyinde görülen atık maddenin diğer bölgelere sızmaması için önlemler alındı.

Konuyla ilgili alınan bilgiye göre, petrol türevi atığın gemiden sızıp sızmadığını belirlemek için uydu görüntülerinin inceleneceği bildirildi.

Atıklar terliklere yapıştı

Olayla ilgili açıklama yapan çevre sakinlerinden Şeniz Ünal, şöyle konuştu:

Dün denize gittiğimizde herkes bir yere bakıyordu. Biz de gidip baktığımızda denizi zift kapladığını gördük. Ondan sonra da temizlemek için çalışmaların başlatıldığını öğrendik. Orada kumsala bastığımız zaman terliklerimize ziftin yapıştığını hissedebiliyorduk.

"Biz vatandaş olarak durumu gerekli mercilere bildirdik"

Vatandaşlardan Ayhan Torun ise, şunları söyledi:

Deniz kenarına geldiğimde büyük şekilde top halinde yağların olduğunu gördük. Gemiden resmen atık atmışlar denize. Biz vatandaş olarak durumu gerekli mercilere bildirdik.



O esnada denize giren vatandaşların hepsinin üzeri bu atıklarla kaplandı. Jandarma anons edince vatandaşlar da denizden çıktı. Bu bir doğa katliamıdır. Bu gemilere gerekli cezaların verilmesini istiyoruz.

Deniz tekrar girilebilir halde

Denizi bugün itibarı ile yeniden girilebilir hale getirdiklerini söyleyen özel bir çevre temizlik şirketinin Bölge Koordinatörü Sedat Zengin, şunları ifade etti: