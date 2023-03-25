İzmir'de genç kadın çalıştığı fabrikanın 3'üncü katından düştü İzmir Gaziemir'de çalıştığı fabrikanın 3'üncü katından düşüp yaralanan 22 yaşındaki Aleyna Özsakız, tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra yaşamını yitirdi.

DHA

İzmir'de yaşanılan kaza, bir genç kadının ölümüyle sonuçlandı.

21 Mart tarihinde Gaziemir ilçesindeki Ege Serbest Bölge'de bulunan bir gıda fabrikasında meydana gelen olayda, fabrikada işçi olarak çalışan Aleyna Özsakız, elek kontrolü yaparken 3'üncü kattan düştü.

Hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Özsakız, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Aleyna Özsakız, dün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Aleyna Özsakız'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.