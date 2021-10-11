İzmir'de genç kadını sevgili olma teklifini reddettiği için öldürdü

Dün evine gittiği kadını bıçakladıktan sonra intihar eden katil zanlısının, genç kadın ile sevgili olmak istediği, kadının da bu teklifi reddettiği için cinayete kurban gittiği öğrenildi.

25 yaşındaki İlkay Ayeş, dün saat 11.00 sıralarında tekstil fabrikası müdürü Sena Altan'ın İzmir’in Buca ilçesi Kozağaç Mahallesi 220. Sokak'ta bulunan apartman dairesindeki evine geldi.

İkili arasında bir süre sonra tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ayeş, yanında getirdiği bıçağı birçok kez Sena Altan'a sapladı. Sena Altan, kanlar içinde yere yığılırken Ayeş, aynı bıçakla kendini de yaraladı.

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Sesleri duyanların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ayeş olay yerinde hayatını kaybetti, Sena Altan ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Cenazeler, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otopsinin ardından cenazeler, yakınları tarafından alındı. Altan'ın, yarın İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.

EVDE YALNIZDI

Cinayetle ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı.

İzmir'de bir üniversitede moda ve tasarım bölümünde okuduktan sonra Torbalı'da bir tekstil firmasında çalışan Sena Altan'ın, kısa süre önce Bornova'da bir tekstil firmasında müdür olarak işe girdiği, cinayetin gerçekleştiği eve de yaklaşık 2 ay önce taşındığı belirtildi.

Cinayet günü, Altan'ın ev arkadaşı dairede bulunmadığından yalnız olduğu ifade edildi.

SEVGİLİ OLMA TEKLİFİNİ REDDETTİĞİ İÇİN ÖLDÜRDÜ

Ayeş'in uzun süredir sevgili olma talebinde bulunduğu Sena Altan'ın, teklifi reddettiği öğrenildi.

Altan'ın bir erkek arkadaşı olduğu ve seneye yaz için düğün planları yaptığı da belirtildi.

Öte yandan psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ayeş'in üzerinden, ailesine verilmek üzere bir intihar notu çıktığı da öğrenildi.

Sena Altan'ın, İlkay Ayeş ile tanışıklığının ise daha önce ailesi ile yaşadıkları İstanbul'dan olduğu bildirildi.