İzmir'de genç müzisyenin katili için akıl sağlığı raporu istendi

İzmir'de genç müzisyenin katili için akıl sağlığı raporu istendi

Tabancayla vurularak öldürülen Şener Esen davasında cinayet şüphelisinin tutukluluk halinin devamına karar verilirken heyet tarafından, sanık hakkında akıl sağlığı raporu talep edildi.

İzmir’in Buca ilçesinde 4 Şubat 2022 günü öldürülen müzisyen Şener Esen ile ilgili dava bugün görüldü.

Eğlence mekanında müzisyenlik yapan 42 yaşındaki Esen, mekandan çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradı.

Gece saatlerinde yaşanan olayda silah sesini duyanlar dışarı çıktığında, 1 çocuk babası Esen’i kanlar içinde yatarken buldu.

Cinayet şüphelisinin kimliği belirlendi

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen genç adam kurtarılamadı.

Şener Esen’in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.

Konuya ilişkin soruşturma başlatan ekipler, cinayet şüphelisinin Mehmet Ateş olduğunu belirledi.

Müebbet hapis istemi

Gözaltına alınan Ateş, emniyette suçunu itiraf etmesinin ardından adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mehmet Ateş hakkında, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İddianamede, Ateş'in ağabeyi Ö.A. hakkında 'tasarlayarak öldürmeye yardım etme' ve S.Ç. hakkında da 'suçluyu kayırma' suçlarından ceza istendi.

"Kız arkadaşımı rahatsız etti"

İddianame, İzmir 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Davanın ilk duruşmasında savunma yapan tutuklu sanık Ateş, kız arkadaşı M.B.’yi rahatsız ettiği gerekçesiyle Esen’i öldürdüğünü söyledi.

Bugün İzmir 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ateş’in yanı sıra taraf avukatları da katıldı.

Beraat istendi

İlk olarak söz verilen sanık Ateş, "Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Sanık avukatı ise müvekkilinin cezai ehliyetinin tespiti konusunda Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevkinin sağlanması ve tahliyesine karar verilmesi talebinde bulundu.

"Akli dengesi yerindedir"

Esen’in avukatı Hasan Hüseyin Toros da "Sanık Mehmet Ateş'in akli dengesi yerindedir. Sanık müdafilerinin taleplerinin reddine karar verilmesini talep ediyorum." diye konuştu.

Akıl sağlığı raporu talep edildi

Beyanların ardından kararını açıklayan heyet, Ateş’in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanığın olaydan önce psikolojik tedavi görüp görmediğinin belirlenmesi için Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü’ne müzekkere yazılmasına, sanığın akıl hastalığının bulunup bulunmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevkinin sağlanmasına karar vererek, duruşmayı 31 Ocak 2023'e erteledi.





