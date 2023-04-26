İzmir'de gittiği oto yıkamacıda silahlı saldırıda öldü

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Bahriye Üçok Mahallesi Rüştü Şardağ Caddesi'nde oto yıkama dükkanının önüne gelen şüpheliler, içeridekilere ateş açtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Arkadaşı ile sohbete gitmişti
Sağlık ekipleri, arkadaşlarıyla sohbet etmek için gittiği oto yıkama dükkanında kurşunların isabet ettiği Mehmet Servan Bayram'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Mehmet Servan Bayram'ın cenazesi, pazar günü toprağa verildi.
11 kişi gözaltına alındı
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kimlikleri belirlenen 11 şüpheliyi Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı ve Buca ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına aldı.
İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan 11 şüpheliden F.Y.B., K.S., A.E., S.S.G., C.C., H.E. adliyeye sevk edilirken, diğer 4 şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü bildirildi.