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- İzmir'de göçmen hareketliliği: 203'ü karaya çıkarıldı
İzmir'de göçmen hareketliliği: 203'ü karaya çıkarıldı
Yunanistan tarafından İzmir açıklarına itilen 181 ve yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen 22 kaçak göçmen, ekipler tarafından İl Göç İdaresi Merkezi'ne gönderildi.
- 06.09.2022 - 12:42
- Güncelleme : 06.09.2022 - 12:43
Yunanistan unsurları, 181 düzensiz göçmeni, İzmir'in; Seferihisar, Menderes, Karaburun ve Çelme ilçeleri açıklarına itti.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçelerin açıklarında düzensiz göçmenlerin tespiti üzerine bölgeye ekip yönlendirdi.
Göçmenler kurtarıldı
Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen, 6 can salı ve 4 lastik bot içerisindeki toplam 181 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Seferihisar açıklarında da Sahil Güvenlik Komutanlığı botu tarafından bir hareketli lastik bot tespit edildi.
Kaçmaya çalışan 22 göçmen yakalandı
Bölgeye giden ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 22 düzensiz göçmeni yakaladı.
Toplam 203 düzensiz göçmen karaya çıkartılırken, sağlık kontrolü ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.