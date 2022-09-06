İzmir'de göçmen hareketliliği: 203'ü karaya çıkarıldı

Yunanistan tarafından İzmir açıklarına itilen 181 ve yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen 22 kaçak göçmen, ekipler tarafından İl Göç İdaresi Merkezi'ne gönderildi.