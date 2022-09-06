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    İzmir'de göçmen hareketliliği: 203'ü karaya çıkarıldı

    Yunanistan tarafından İzmir açıklarına itilen 181 ve yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen 22 kaçak göçmen, ekipler tarafından İl Göç İdaresi Merkezi'ne gönderildi.
    • 06.09.2022 - 12:42
    • Güncelleme : 06.09.2022 - 12:43
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    İzmir'de göçmen hareketliliği: 203'ü karaya çıkarıldı

    Yunanistan unsurları, 181 düzensiz göçmeni, İzmir'in; Seferihisar, Menderes, Karaburun ve Çelme ilçeleri açıklarına itti.

    Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçelerin açıklarında düzensiz göçmenlerin tespiti üzerine bölgeye ekip yönlendirdi.

    Göçmenler kurtarıldı

    Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen, 6 can salı ve 4 lastik bot içerisindeki toplam 181 düzensiz göçmen kurtarıldı.

    Seferihisar açıklarında da Sahil Güvenlik Komutanlığı botu tarafından bir hareketli lastik bot tespit edildi.

    İzmir de göçmen hareketliliği: 203 ü karaya çıkarıldı #1

    Kaçmaya çalışan 22 göçmen yakalandı

    Bölgeye giden ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 22 düzensiz göçmeni yakaladı.

    Toplam 203 düzensiz göçmen karaya çıkartılırken, sağlık kontrolü ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

    İzmir de göçmen hareketliliği: 203 ü karaya çıkarıldı #2

    İzmir de göçmen hareketliliği: 203 ü karaya çıkarıldı #3


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