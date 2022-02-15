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    İzmir'de göçmen kaçakcılığı operasyonu: 6 tutuklama

    Göçmenleri 7 bin euro karşılığında İtalya'ya götürmek için anlaşan 10 organizatör, İHA ile yapılan takiple yakalandı. Şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 15.02.2022 - 09:05
    • Güncelleme : 15.02.2022 - 09:12
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    İzmir'de göçmen kaçakcılığı operasyonu: 6 tutuklama

    İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Foça ilçesindeki koydan çok sayıda kaçak göçmenin İtalya'ya kaçırılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

    Göçmenlerin bulunduğu 'Ater Ego' isimli tekne İHA ile tespit edildi.

    10 ORGANİZATÖR GÖÇMENLERLE YAKALANDI

    Foça Fransız Tatil Köyü'nün bulunduğu koydan saat 03.00 sıralarında denize açıldığı belirlenen teknenin bulunduğu bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Teknede 31'i kadın ve çocuk olmak üzere toplam 197 kaçak göçmen ve onları İtalya'ya götürmeyi planlayan 4 organizatör yakalandı. Kaçak göçmenler ile 4 organizatör, sabah saatlerinde Foça Balıkçı Barınağı'na getirildi. Jandarma, organizatörlerden 6'sının karada olduğunu ve teknenin hareketini buradan takip ettiklerini tespit etti. Yapılan İHA'lı takip sonucu kaçmaya çalışan 6 şüpheli de jandarma ekiplerince yakalandı.

    TAKİBİ FARK EDİNCE 29 GÖÇMENİ ALMADAN YOLA ÇIKTILAR

    Organizatörlerin, takip edildiklerini anlayınca 29 göçmeni beklemeden hareket ettikleri öğrenildi. Foça'ya 5 kilometre mesafe kala jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta ise 29 göçmen daha yakalandı. İşlemleri tamamlanan toplamda 226 göçmen, İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

    İzmir de göçmen kaçakcılığı operasyonu: 6 tutuklama #1

    6 TUTUKLAMA

    Operasyonda yakalanan organizatör şüphelisi 10 kişi, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden N.B., S.E., E.E., İ.T., H.K. ve A.E. tutuklanırken, Irak uyruklu P.K., İran Uyruklu H.H.N., H.G. ve K.A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

    İTALYA VAADİYLE 7 BİN EURO TOPLADILAR

    Sorgulama sırasında şüphelilerin verdiği ifadelerde, göçmenleri yaklaşık 7 bin euro karşılığında İtalya'ya götürmek için anlaştıklarını itiraf ettikleri öğrenildi.

    İzmir de göçmen kaçakcılığı operasyonu: 6 tutuklama #2


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