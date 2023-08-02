İHA
ENSONHABER'İ TWİTTER'DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
İzmir Metro A.Ş. ile Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası arasında, 625 çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinden sonuç alınamamış ve işçiler 31 Temmuz'da greve gitmişti.
Grev bitti, kavga çıktı
2 gün boyunca yaşanan ciddi sıkıntının ardından çalışanlar, görevlerinin başına geri döndü.
Grevin tamamlandığı ilk gün ise kavgalı başladı.
Yumruklar havada uçuştu
Sabah saatlerinde Fahrettin Altay-Bornova seferi yapan İzmir Metrosu’nda iki yolcu arasında önce tartışma çıktı.
Tartışma kavgaya dönüşünce yolcular yumruk yumruğa birbirine girdi.
Kimse ayırmadı
O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kavga anında tarafları kimsenin ayırmaya kalkışmaması da dikkat çekti.