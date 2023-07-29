İzmir'de güvenlik görevlisine tokat atıp tehdit eden şahsa hapis talebi At yarışı sonrasında hipodromda temizliğe başlayan İrfan Güneç, Melih D. isimli şahsa başka yönden gitmesi gerektiğini söyledi. Duruma öfkelenen Melih D., Güneç'e tehditler savurup tokat attı. Saldırganın 5 yıla kadar hapsi isteniyor.

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DHA

İzmir'in Buca ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Olay, 8 Ocak'ta saat 18.00 sıralarında, Şirinyer Hipodromu'nda meydana gelen olayda, Temizlik görevlisi evli ve 2 çocuk babası İrfan Güneç, mesai arkadaşlarıyla, at yarışlarının ardından hipodromda temizliğe başladı.

Tokat attığı temizlik görevlisine tehditler savurdu

Bu sırada, temizlik yapıldığı için başka yönden gitmesi konusunda uyarılan Melih D., iddiaya göre, işçilerden Güneç'in yanına gelip tehdit ve küfredip, tokat attı.

O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Güneç, avukatı ve çalıştığı temizlik firmasının yetkilisiyle Buca Şirinyer Polis Merkezi Amirliği'ne gidip şikayetçi oldu.

5 yıla kadar hapsi isteniyor

Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, savcı, Melih D. hakkında 'basit yaralama', basit tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 5 yıla kadar hapis cezası istedi.

İzmir 49'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nce iddianame kabul edildi.

"Seninle görüşeceğiz"

İddianamede kamera kayıtlarından da görüldüğü üzere sanığın, İrfan Güneç'e tokat atmasıyla 'kasten yaralama' eylemini gerçekleştiğini, herkesin duyabileceği ortamda sanığın Güneç'in şeref ve saygınlığını sinkaflı küfürlerle zedelediği, son olarak 'seninle görüşeceğiz' sözüyle de tehdit eylemini gerçekleştirdiğine yer verildi.