İzmir'de güzellik merkezi önünde bıçaklı saldırı: 2 ölü 1 yaralı Ödemiş ilçesinde bir kişi, güzellik merkezinin önünde beklediği ayrılma aşamasındaki karısı ve karısının arkadaşını bıçaklarken daha sonra aynı bıçakla kendine zarar verdi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Bu akşam saatlerinde İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi Ulus Meydanı yakınında, kocası Özkan Karabıyık ile bir süredir ayrı olan ve koruma kararı bulunan Esin Karabıyık ile arkadaşı Ebru Duvar güzellik merkezine gitti. Burada bir süre vakit geçirdikten sonra dışarı çıkan Esin Karabıyık, kocası ile tartışmaya başladı.

TARTIŞTIĞI EŞİNİ VE ARKADAŞINI BIÇAKLADI, SONRA DA KENDİSİNİ YARALADI

Tartışmanın büyümesi ve arkadaşının da tartışmaya girmesi üzerine Özkan Karabıyık yanında getirdiği bıçakla karısı ve arkadaşını defalarca bıçakladı. İki kadın da kanlar içerisinde yere yığılırken saldırgan koca daha sonra aynı bıçakla kendisini yaraladı.

SALDIRGAN VE EŞİNİN ARKADAŞI KURTARILAMADI

Olayı görenlerin ihbarı üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilirken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis tarafından çevre güvenliği sağlanırken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde iki çocuk annesi Ebru Duvar ile Özkan Karabıyık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Esin Karabıyık ise ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından olay yerinde çalışmalar yürütülürken, hastanede tedavi altına alınan Esin Karabıyık'ın hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)