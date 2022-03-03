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    İzmir'de haber alınamayan çift, evlerinde ölü bulundu

    Çilingirle girilen evde yaşayan çift, yerde hareketsiz yatarken bulundu. Kadının boğazında morluklar tespit edilirken, 52 yaşındaki adamın başından pompalı tüfekle vurulduğu belirlendi.
    • AA
    • 03.03.2022 - 16:26
    • Güncelleme : 03.03.2022 - 16:41
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    İzmir'de haber alınamayan çift, evlerinde ölü bulundu

    Anne Meral N.'nin (77) İzmir’in Menemen ilçesi Ulucak Mahallesi'nde yaşayan kızı ve eşinden bir süredir haber alamadığı ihbarı üzerine polis ekipleri, 10 katlı apartmanın 5’inci katındaki daireye gitti.

    Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Emine S. (52) ve Münir S.'nin (52) hareketsiz yattığını gördü.

    BOĞAZINDA MORLUKLAR OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

    Sağlık ekiplerince yapılan inceleme sonucu çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

    Emine S.'nin boğazında morluklar olduğu, Münir S.'nin ise başından pompalı tüfekle vurulduğu tespit edildi.

    EŞİNİ ÖLDÜRDÜKTEN SONRA İNTİHAR ETTİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

    Pompalı tüfeğin cesedin yanında bulunduğunu belirleyen ekipler, Münir S.'nin eşini boğarak öldürdükten sonra pompalı tüfekle intihar ettiğini değerlendiriyor.

    Çiftin cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    İzmir de haber alınamayan çift, evlerinde ölü bulundu #1

    BİR SÜREDİR TEDAVİ GÖRÜYORDU

    Öte yandan emekli olan Münir S.'nin kanser hastası olduğu ve bir süredir tedavi gördüğü öğrenildi.


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