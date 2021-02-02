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    İzmir’de haraç kesen suç örgütü üyesi 27 kişiye gözaltı

    Şiddet ve tehditle vatandaşlardan haraç alan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 27 şüpheli gözaltına alındı.
    • DHA
    • 02.02.2021 - 14:06
    • Güncelleme : 02.02.2021 - 14:08
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    İzmir’de haraç kesen suç örgütü üyesi 27 kişiye gözaltı

    Emniyet'in suç örgütlerine yönelik operasyonları devam ediyor.

    İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; Torbalı, Tire ve Ödemiş ilçelerinde vatandaşlardan şiddet ve tehdit ile haraç alan suç örgütüne yönelik operasyon yaptı.

    27 GÖZALTI

    Menderes, Selçuk, Torbalı ve Tire ilçelerinde belirlenen 31 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 27 şüpheli gözaltına alındı.

    SİLAH, MÜHİMMAT VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

    Şüphelilere ait adreslerde çok sayıda silah, mühimmat ve senet ele geçirildi.

    İzmir’de haraç kesen suç örgütü üyesi 27 kişiye gözaltı #1

    İzmir’de haraç kesen suç örgütü üyesi 27 kişiye gözaltı #2

    İzmir’de haraç kesen suç örgütü üyesi 27 kişiye gözaltı #3

    İzmir’de haraç kesen suç örgütü üyesi 27 kişiye gözaltı #4

    İzmir’de haraç kesen suç örgütü üyesi 27 kişiye gözaltı #5

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