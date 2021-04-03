İzmir'de hastalığını sosyal medyadan duyuran kadın hayatını kaybetti

Takı satarak geçimini sağlayan ve bir tür romatizmal rahatsızlık olan relapsing polikondrit ve Cogan sendromu hastalığına yakalandığı belirtilen Aslı Özkısırlar’ın ölümü ailesine büyük acı yaşattı.

İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde 15 yıldır takı satarak geçimini sağlayan Aslı Özkısırlar (41), polikondrit ve Cogan sendromu hastalığına yakalandı.

10 yıldır tedavi gören Özkısırlar, geçen 31 Mart gecesi Yeşilyurt semtindeki evlerinde rahatsızlandı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Bekar olan Özkısırlar, İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir gece burada tutulan Özkısırlar, ertesi gün sevk edildiği bir özel hastanede sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Özkısırlar'ın cenazesi öğle saatlerinde Bornova ilçesi Altındağ semtindeki Kokluca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

“HASTANEDE YATAK YOK” İDDİASI

Ailesi kızlarının yer olmadığı için hastaneye zamanında yatırılamadığından yaşamını yitirdiğini ileri sürdü.

Bir ay önce kardeşi Aslı'yı Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürdüklerini belirten Melike Özkısırlar (33), şöyle konuştu:

"Ablam son 3 aydır 25 kilo verdi. Yemek yiyemiyor, devamlı olarak kusuyordu. Kendisine Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde stent takıldı. Sonrasında hastalığı romatolojik bir hastalık olduğu için Bozyaka Hastanesi'ne gittik. Oradaki romatoloji doktoru gerekli tetkikleri yaptı, yaklaşık 1 ay önce. Bunun sonucunda, kendisinin durumunun kötü olduğunu, hastalığının ciddi olduğunu, vücudundaki organlarının yangın yeri olduğu söylendi.

“ANCAK 25 GÜN OLDU ABLAM YATAMADI”

Kusmasının ve kilo kaybının sebebinin de bu olduğu söylendi. Kendisi ‘araştırmak istiyorum, burada yatarak tedavi olmasını istiyorum ve bu şekilde tedavi etmek istiyorum’ deyip, yatışını verdi. Fakat yatakların dolu olduğunu söyleyip, ‘bir hafta içerisinde yatıracağım’ dedi. Ancak 25 gün oldu ablam yatamadı. Biz 1 hafta önce tekrar gittik hastaneye. Çünkü bu 25 günlük sürede sürekli olarak nefes alamama, çarpıntı, duyma kaybı gibi şikayetler yaşadı.

“NEFES ALAMAYA ALAMAYA ÖLDÜ”

1 hafta önce hastaneye gittiğimizde, doktora 'Bakın görüyorsunuz, durumu kötü. Nefes alamıyor' dedim. Doktor bizi tekrar geri gönderdi, 'Aslı benim aklımda. Servise tekrardan bildirdim. Boş yatak olduğunda alacağım' dedi. Benim ablam doktorun, hastanenin ihmalinden, boş yatak olmamasından öldü. Nefes alamaya alamaya öldü, benim ablam. Acildeki doktor bize ablamın akciğerlerinin su topladığını söyledi.

“BİR ÇÖZÜM BULAMADILAR”

Bu kadar ağır olan bir hastayı ‘acil değil’ diyerek geri gönderdi ancak acil olmayan bir hasta nefes alamaya alamaya öldü. Kendisi çok sevilen bir insandı. O kadar kendini kötü hissediyordu ki, kendisi de Sağlık Bakanlığı'na bir çağrıda bulunmuş. Hastanede yatak yok diye. Benim ablam pijamaları, bavulu hazır bir şekilde hastaneye yatacağım diye bekliyordu. Biz ara ara hastaneye gitmemize rağmen bir çözüm bulmadılar."

ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Öte yandan Özkısırlar’ın, iki çocuğundan birini kaybetmenin acısını yaşayan annesi Nebahat Özkısırlar ise sinir krizi geçirdi.

Evlat acısı yaşayan anne Özkısırlar'a sağlık ekipleri tarafından sakinleştirici iğne vuruldu.

ARKADAŞLARI TAKI TEZGAHINA ÇİÇEK BIRAKTI

Ayrıca, Aslı Özkısırlar'ın ölüm haberi takı tezgahının bulunduğu Alsancak'taki esnaf arkadaşlarını da yasa boğdu.

Özkısırlar'ın arkadaşları bugün tezgahını karanfillerle donattı.

Öte yandan, Özkısırlar'ın yaşamını yitirmesinin ardından sosyal medya gönderilerini paylaşan çok sayıda kişi yaşananlara tepkisini dile getirdi.