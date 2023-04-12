İzmir'de hastanede çıkan kavganın görüntüleri Çiğli'de hastanenin 1 güvenlik görevlisinin elini kıran, 3 güvenlik görevlisinin de yaralanmasına neden olan saldırgan tutuklandı.

İHA

İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servis bölümünde hasta yakını olduğu öğrenilen 2'si kadın 4 kişi, hastane polisi N.A. ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şahıslar, hastane polisine darp girişiminde bulundu.

Yaşanan arbedeyi gören hastanenin güvenlik görevlileri F.Ç., Ö.Ç., K.V. ve A.Y. ise olaya müdahale etmek istedi.

Görevlinin eli kırıldı

Bu esnada hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı ve yaşanan olayda güvenlik görevlisi F.Ç.'nin elinde kırık olduğu, diğer güvenlik görevlilerinin de hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Acil servis bölümünde yaşanan olayın ardından beyaz kod verilmesi üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Saldırıda yaralanan güvenlik görevlileri hastanede tedavi altına alınırken, saldırgan 4 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Cezaevine gönderildi

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüphelilerden E.B.G. ‘Görevi yaptırmamak için direnme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.