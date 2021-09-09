İzmir’de, hayvan damında üretilen tonlarca salçaya el konuldu

Kemalpaşa ilçesinde, hayvan damında salça üretimi yapıldığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Sağlıksız koşullarda üretilen 900 bin lira değerinde 52 ton 409 kilo salçaya el konuldu.

İzmir’in Kemalpaşa ilçesine bağlı Bağyurdu Yeni Mahalle Halit Bağı Küme Evleri mevkisinde Y.K.'ye ait hayvan damında sağlıksız koşullarda salça üretildiği bilgisine ulaşan İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hareket eden jandarma, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kemalpaşa Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, zaman kaybetmeden belirlenen adrese operasyon düzenledi.

5 ÜRETİM HAVUZU TESPİT EDİLDİ

Aramalarda 5 üretim havuzunda salça üretildiği tespit edilirken, salça üretiminde kullanılan 5 makine ile plastik bidonlara konulmuş piyasa değeri yaklaşık 900 bin lira olan 52 ton 409 kilo işlenmiş salçaya el kondu.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

İşletme mühürlenirken, gözaltına alınan Y.K. hakkında bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti suçundan adli işlem başlatıldı.