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    İzmir’de, hijyenik olmayan koşullarda salça imalatına operasyon

    İnsan sağlığına aykırı bir şekilde salça üretimi yapılan iş yerinin sahibinin, 13 gün önce yine aynı şekilde basıldığı öğrenildi.
    • 27.12.2022 - 12:11
    • Güncelleme : 27.12.2022 - 12:47
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    İzmir’de, hijyenik olmayan koşullarda salça imalatına operasyon

    İzmir’de, Kemal ilçesine bağlı Bağyurdu Halilbeyli Mahallesi'nde iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunmayan M.M.B.’nin büyükbaş hayvan besi çiftliğine ait eklenti içerisinde insan sağlığına aykırı bir şekilde salça üretimi yapıldığı tespit edildi.

    Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi, Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

    Tarihi geçmiş 12 ton gıda ürünü bulundu

    Aramada, sağlıksız koşullarda üretilen ve piyasa değeri 500 bin lira olan 8 ton salça ile son kullanma tarihi geçmiş 12 ton muhtelif gıda ürünü ele geçirildi.

    Öte yandan pis kazanlar ve havuzlarda bekletilen salçaların mide bulandıran görüntüleri, kameraya da yansıdı.

    İzmir’de, hijyenik olmayan koşullarda salça imalatına operasyon VİDEO

    Duvar lekeleri, bozuk malzemeler, hayvan pislikleri…

    Kullanılan bozuk malzemelerin yerlerde poşet içerisinde beklemesi, duvarlardaki lekeler ve hayvan pisliklerinin hemen yanında üretilen salçalar dikkat çekti.

    Operasyonu gerçekleştiren jandarma ekipleri dahi gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

    İzmir’de, hijyenik olmayan koşullarda salça imalatına operasyon #1

    Şüpheli yine aynı kişi çıktı

    İHA’nın haberine göre; M.M.B.'ye ait olduğu öğrenilen Sarılar Mahallesi'ndeki bir hayvan çiftliği eklentisine 15 Aralık tarihinde yapılan operasyonda salçaların pis teknelerde bekletildiği ve bozuk ürünlerin salça yapımında kullanıldığı görülmüş, şüpheliye adli işlem uygulanmıştı.

    Yine adli işlem uygulandı

    Yine aynı şüpheliye ait büyükbaş hayvan çiftliğinin eklentisinde de aynı görüntülerin görüldüğü dikkat çekti.

    Operasyon yapılan işletme mühürlenerek faaliyeti sonlandırılırken, M.M.B. hakkında yine adli işlem uygulandı.

    İzmir’de, hijyenik olmayan koşullarda salça imalatına operasyon #2

    İzmir’de, hijyenik olmayan koşullarda salça imalatına operasyon #3

    İzmir’de, hijyenik olmayan koşullarda salça imalatına operasyon #4

    İzmir’de, hijyenik olmayan koşullarda salça imalatına operasyon #5

    İzmir’de, hijyenik olmayan koşullarda salça imalatına operasyon #6


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