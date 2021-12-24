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- İzmir'de hırsızlar kuyumcudan yüzük çaldı
İzmir'de hırsızlar kuyumcudan yüzük çaldı
Kuyumcuya giren 2 hırsız seferber olup, altın yüzüğü çaldı. İş yeri sahibi Emin Turan ise "Yüzüğü getirirlerse şikayetimi geri alacağım" dedi.
- AA
- 24.12.2021 - 10:15
- Güncelleme : 24.12.2021 - 10:38
İzmir'in Konak ilçesi Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda Mehmet Emin Turan (30) ile ağabeyine ait kuyumcuya gelen biri kadın 2 zanlı, yüzük almak istediklerini söyleyip, uzun süre modellerine baktıktan sonra dükkandan çıktı.
Çift gittikten sonra tabladaki yüzüklerden birinin olmadığını fark eden Turan, güvenlik kamerası görüntülerini izledi.
FİYATINI SORUP, CEBİNE ATTI
Kamera kayıtlarında yüzüklerin fiyatını soran kadın şüphelinin, hesaplama yapıldığı sırada tezgahın önünü kapattığı, erkek zanlının da bir yüzüğü cebine koyduğunu gören Turan, polise başvurdu.
YÜZÜĞÜ GERİ GETİRİRSE ŞİKAYETÇİ OLMAYACAK
Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Gazetecilere açıklama yapan Turan, şüphelilerin yüzüğü geri getirmeleri halinde şikayetten vazgeçeceklerini söyledi.