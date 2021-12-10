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    İzmir'de hırsızlık için trafoya girince, akıma kapılıp vefat etti

    Hırsızlık yapmak için girdiği trafoda elektrik akımına kapılan 43 yaşındaki Cüneyt Uzunkol, hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 10.12.2021 - 13:27
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    İzmir'de hırsızlık için trafoya girince, akıma kapılıp vefat etti

    Önceki gün akşam saatlerinde İzmir'in Torbalı ilçesinde Yeniköy-Özbey mahalleleri arasındaki Ada mevkisinde bulunan trafoda hareketli anlar yaşandı.

    Kablo hırsızlığı için elektrik trafosuna girdiği öne sürülen 43 yaşındaki Cüneyt Uzunkol, akıma kapıldı.

    AKIMA KAPILIP VEFAT ETTİ

    Bu sırada bölgede bulunan bir fabrikanın elektrikleri kesildi. Fabrika yetkilileri, kontrol etmek amacıyla geldikleri trafoda, Uzunkol'un cansız bedeni ile karşılaşıp, jandarmaya haber verdi. Gelen ekiplerin yaptığı incelemenin ardından Uzunkol’un cenazesi, morga kaldırıldı.

    OTOPSİ SONRASINDA DEFNEDİLDİ

    Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Uzunkol’un cenazesi, dün Çaybaşı Mezarlığı'na defnedildi.

    İzmir de hırsızlık için trafoya girince, akıma kapılıp vefat etti #1

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