İzmir'de hırsızlık için trafoya girince, akıma kapılıp vefat etti

İzmir'de hırsızlık için trafoya girince, akıma kapılıp vefat etti

Hırsızlık yapmak için girdiği trafoda elektrik akımına kapılan 43 yaşındaki Cüneyt Uzunkol, hayatını kaybetti.

Önceki gün akşam saatlerinde İzmir'in Torbalı ilçesinde Yeniköy-Özbey mahalleleri arasındaki Ada mevkisinde bulunan trafoda hareketli anlar yaşandı.

Kablo hırsızlığı için elektrik trafosuna girdiği öne sürülen 43 yaşındaki Cüneyt Uzunkol, akıma kapıldı.

AKIMA KAPILIP VEFAT ETTİ

Bu sırada bölgede bulunan bir fabrikanın elektrikleri kesildi. Fabrika yetkilileri, kontrol etmek amacıyla geldikleri trafoda, Uzunkol'un cansız bedeni ile karşılaşıp, jandarmaya haber verdi. Gelen ekiplerin yaptığı incelemenin ardından Uzunkol’un cenazesi, morga kaldırıldı.

OTOPSİ SONRASINDA DEFNEDİLDİ

Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Uzunkol’un cenazesi, dün Çaybaşı Mezarlığı'na defnedildi.