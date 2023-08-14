İzmir'de hızını alamayan otomobil refüje çarpıp alev alev yandı: Kendi kanında boğulacaktı Hızını alamayan otomobil sürücüsünün orta refüje çarparak kaza yapmasıyla araç içerisinde sıkışan 2 kişi, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Alev topuna dönen araçtan kurtarılan 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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İHA

İzmir’in Bornova ilçesinde saat 03.30 sıralarında sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobil, otoyoldan iniş yaptığı sırada hızını alamadı.

Bunun ardından orta refüje çarparak takla atıp karşı şeride geçen ve refüjde asılı kalan otomobil, kısa sürede alev alev yanmaya başladı.

Kaza sonrası araçta çıkan yangını gören çevredeki vatandaşlar, yangın tüpü ile müdahale ederek, otomobil içerisinde sıkışan Gözdenur A. (28) ile Batuhan S.'yi (23) aracın camını kırarak dışarı çıkardı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye, 110 AKS ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Polis ekipleri çevrede başka kazaya sebebiyet vermemek adına güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerin ardından yaralıları ambulans ile Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedavi altına alınan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

"Alevlerden dolayı araca yaklaşamıyorduk"

Kazayı gören ve yardıma koşan vatandaş Mehmet Akçay şöyle konuştu:

Ben 2 arkadaşımla yolun köşesindeydim. Baktım araç kaza yaptı ve birden yanmaya başladı. Hemen yardıma koştuk. İlk başta erkeği çıkardık sonra kadın araç içerisinde sıkışmış vaziyetteydi.



Kapıyı açmaya çalıştık, açılmadı. Açılmayınca camı kırdık. Yangın da bu sırada büyümüştü. Alevden dolayı yaklaşamıyorduk. Hemen yangın tüpüyle müdahale ettik. Kapıyı açtığımızda kadının koltuğun arasına sıkıştığı gördüm.



O sırada araba hala yanıyordu. Ben de hızla müdahale edip kadını kucaklayıp dışarı çıkardım.

"Kendi kanında boğulacaktı"

Yolda seyir halindeyken aracın yandığını gören ve aracındaki yangın tüpüyle müdahaleye giden Serkan Yiğit Emsen, şunları söyleyecek:

Seyir halindeyken aracın yandığını gördüm. Ben de arabadaki yangın tüpünü alıp müdahalede bulundum. Yaralı kadını araçtan çıkartıp ilk yardımını yaptık.



Araçtan çıkarmasaydık, ayakları yanmaya başlamıştı. Kendi kanında boğulacaktı. Dışarı çıkardığımızda bilinci yerinde değildi. Hemen biz de ilk müdahalede bulunduk.

Aracın kiralık olduğu belirlendi

Öte yandan, otomobilin dün akşam saatlerinde Gözdenur A. tarafından kiralandığı öğrenildi.