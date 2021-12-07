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    İzmir'de hortum faciasının eşiğinden dönüldü

    Çeşme'de sabah saatlerinde meydana gelen hortum, 20 evin çatısına zarar vererek maddi hasar oluşturdu. O anlar kamerada.
    • İHA
    • 07.12.2021 - 18:01
    • Güncelleme : 07.12.2021 - 18:03
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    İzmir'de hortum faciasının eşiğinden dönüldü

    İzmir'in Çeşme ilçesindeki Ovacık Mahallesi'nde sabah saat 09.30 sularında hortum meydana geldi.

    20 EV ZARAR GÖRDÜ

    Ovacık Mahallesi'nin sahil kesiminde bulunan Sağlıkçılar Sitesi, İştur 90 Sitesi, Ovakent Sitesi ve Yuvamkent Sitesi'nde hortum nedeniyle, 20 evin çatısı zarar gördü.

    O ANLAR KAMERADA

    Öte yandan hortumun gelme ve deniz üzerinde seyretme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

    İzmir'de hortum faciasının eşiğinden dönüldü VİDEO

    CAN KAYBI YAŞANMADI

    Yaşanan olayda maddi hasar meydana gelip can kaybı yaşanmazken, bazı ağaçlar kökünden söküldü.

    İzmir de hortum faciasının eşiğinden dönüldü #1

    İzmir de hortum faciasının eşiğinden dönüldü #2

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