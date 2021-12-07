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- İzmir'de hortum faciasının eşiğinden dönüldü
İzmir'de hortum faciasının eşiğinden dönüldü
Çeşme'de sabah saatlerinde meydana gelen hortum, 20 evin çatısına zarar vererek maddi hasar oluşturdu. O anlar kamerada.
- İHA
- 07.12.2021 - 18:01
- Güncelleme : 07.12.2021 - 18:03
İzmir'in Çeşme ilçesindeki Ovacık Mahallesi'nde sabah saat 09.30 sularında hortum meydana geldi.
20 EV ZARAR GÖRDÜ
Ovacık Mahallesi'nin sahil kesiminde bulunan Sağlıkçılar Sitesi, İştur 90 Sitesi, Ovakent Sitesi ve Yuvamkent Sitesi'nde hortum nedeniyle, 20 evin çatısı zarar gördü.
O ANLAR KAMERADA
Öte yandan hortumun gelme ve deniz üzerinde seyretme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
İzmir'de hortum faciasının eşiğinden dönüldü VİDEO
CAN KAYBI YAŞANMADI
Yaşanan olayda maddi hasar meydana gelip can kaybı yaşanmazken, bazı ağaçlar kökünden söküldü.