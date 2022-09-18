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    İzmir’de husumetli gençlerin kavgası: 1 ölü

    20 yaşındaki genç, sokak ortasında tartıştığı husumetlisi tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürüldü. Yakalanan katil zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
    • 18.09.2022 - 09:33
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    İzmir’de husumetli gençlerin kavgası: 1 ölü

    Önceki gece İzmir’in Menemen ilçesi Egekent 2 Mahallesi pazar yeri yakınlarında karşılaşan M.H.K. (20) ile Enes Çöpürkaya (20), tartışmaya başladı.

    Aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen M.H.K. ile Çöpürkaya arasındaki tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

    Bıçağı göğsüne sapladı

    Bu sırada M.H.K., yanında bulunan bıçakla Çöpürkaya'yı göğsünden yaraladı.

    Çöpürkaya kanlar içerisinde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    Kurtarılamadı

    Çöpürkaya, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    DHA'nın haberine göre talihsiz genç, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    İzmir’de husumetli gençlerin kavgası: 1 ölü #1

    Tutuklandı

    Enes Çöpürkaya’nın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Polis ekiplerince gözaltına alınan M.H.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    İzmir’de husumetli gençlerin kavgası: 1 ölü #2


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