İzmir’de husumetli gençlerin kavgası: 1 ölü

20 yaşındaki genç, sokak ortasında tartıştığı husumetlisi tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürüldü. Yakalanan katil zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Önceki gece İzmir’in Menemen ilçesi Egekent 2 Mahallesi pazar yeri yakınlarında karşılaşan M.H.K. (20) ile Enes Çöpürkaya (20), tartışmaya başladı.

Aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen M.H.K. ile Çöpürkaya arasındaki tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

Bıçağı göğsüne sapladı

Bu sırada M.H.K., yanında bulunan bıçakla Çöpürkaya'yı göğsünden yaraladı.

Çöpürkaya kanlar içerisinde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kurtarılamadı

Çöpürkaya, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre talihsiz genç, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Tutuklandı

Enes Çöpürkaya’nın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan M.H.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.