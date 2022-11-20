Haberler

3. Sayfa Haberleri

İzmir’de husumetli taraflar arasında bıçaklı kavga çıktı

İzmir’de husumetli taraflar arasında bıçaklı kavga çıktı

Aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan kavga sonucu 1'i ağır 2 kişinin yaralandı. Taraflar arasındaki bıçaklı kavga cep anı bir amatör kamera ile anbean kaydedildi.