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- İzmir’de husumetli taraflar arasında bıçaklı kavga çıktı
İzmir’de husumetli taraflar arasında bıçaklı kavga çıktı
- 20.11.2022 - 12:59
- Güncelleme : 20.11.2022 - 16:18
İzmir'in Bornova ilçesi Çınar Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi’nde civarında husumetli oldukları ileri sürülen iki grup sokakta karşılaştı.
Karşılaşan taraflar arasında tartışma çıktı ve Y.A., bıçakla üzerine yürüdüğü O.B.’yi vücudunun farklı yerlerinden defalarca bıçakladı.
Bıçaklı kavga anı cep telefonu kamerasına kaydedildi
Yaşanan bıçaklı kavgaya tanıklık eden bir vatandaş cep telefonuyla saniye saniye kaydetti.
Olaya tanıklık eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İzmir’de husumetli taraflar arasında bıçaklı kavga çıktı ViDEO
Yaralının hayati tehlikesi var
Ağır yaralanan O.B. ambulansla İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Ameliyata alınan O.B.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kavgaya karışan şahıslarsan biri yakalandı
Olay yerinin yaklaşık 200 metre ilerisinde polis ekiplerince yakalanan saldırganlar arasında olan M.A.'nın da kesici aletle yaralandığı belirlenindi ve ambulans çağrıldı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan M.A., ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı ve yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İHA'nın haberine göre, polis ekipleri kavganın ardından olay yerinden kaçan Y.A.’yı yakalamak için geniş çaplı araştırma başlatıldı.