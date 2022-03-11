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    İzmir'de husumetliler arasında kavga: 1 ölü

    Arkadaşlarıyla parkta oturan 19 yaşındaki Furkan Hanoğlu, kavgaya tutuştuğu husumetlisi A.C.A. tarafından pompalı tüfekle vurularak yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 11.03.2022 - 08:45
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    İzmir'de husumetliler arasında kavga: 1 ölü

    İzmir'in Buca ilçesine bağlı 637/48 Sokak'ta bulunan bir parkta, Furkan Hanoğlu ile husumetlisi A.C.A. arasında tartışma çıktı.

    İkilinin tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü.

    POMPALI CİNAYET

    A.C.A., yanında getirdiği pompalı ateş açarak Hanoğlu'nu göğsünden vurdu. Hanoğlu kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli ise suç aleti ile birlikte kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hanoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Furkan Hanoğlu'nun cansız bedeni, savcının incelemesinin ardında İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    İzmir de husumetliler arasında kavga: 1 ölü #1

    KATİL YAKALANDI

    Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında A.C.A.'yı kısa sürede yakaladı.

    Suç aleti ile birlikte yakalanan A.C.A. gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    İzmir de husumetliler arasında kavga: 1 ölü #2

    İzmir de husumetliler arasında kavga: 1 ölü #3


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