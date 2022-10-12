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    İzmir'de husumetlilerine otomobilden ateş açtılar

    Kaldırımda yürüyen 4 kişiye husumetlileri U.K., M.B., V.Ç., ve Y.E.B tarafından otomobilden ateş açılırken M.N.B., ağır yaralandı.
    • 12.10.2022 - 20:03
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    İzmir'de husumetlilerine otomobilden ateş açtılar

    İzmir'in Bornova ilçesinde husumetliler, dehşet saçtı.

    Gazi Osman Paşa Mahallesi'ne akraba ziyaretine gitmekte olan 4 kişinin yürüdüğü sokağa, husumetlileri U.K., M.B., V.Ç., ve Y.E.B., kiraladıkları otomobille girdi.

    Şüpheliler, otomobilin içerisinden 4 kişinin üzerine ateş açtı.

    1 kişi ağır yaralandı

    Saldırıda göğsüne mermi isabet eden M.N.B. kanlar içerisinde yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan M.N.B., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan M.N.B.'nin hayatı tehlikesi devam ettiği öğrenildi.

    İzmir de husumetlilerine otomobilden ateş açtılar #1

    4 şüpheli aranıyor

    DHA'nın haberine göre; polis, silahlı saldırıyı düzenleyip olay yerinden kaçan U.K., M.B., V.Ç. ve Y.E.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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