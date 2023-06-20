İzmir'de husumetlisini öldürüp, cesedini ateşe verdi

Aralarına para girdi, biri katil diğeri maktul oldu…
İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki A.A., para meselesi yüzünden husumet yaşadığı Cemil Z. ile Damlacık Mahallesi'nde bulunan inşaat halindeki bir evde buluştu.
Burada taraflar arasında tartışma çıktı.
Öldürüp, cesedini ateşe verdi
Tartışmanın büyümesi üzerine A.A., yanında taşıdığı tabancayla Cemil Z.'ye ateş edip öldürdü, ardından da cesedini ateşe verdi.
Silah sesini duyan çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
47 yaşındaki Cemil Z.'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Jandarma yakaladı
Jandarma olayın ardından kaçan A.A.'yı, İzmir-İstanbul Otoyolu Ulucak bağlantı yolunda yakalayıp, gözaltına aldı.
A.A.'nın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.