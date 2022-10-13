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    İzmir'de husumetlisini Tekel bayisinde tüfekle öldürdü

    Kemalpaşa ilçesinde Burç Pehlivan, tekel bayisinde bulunduğu sırada, husumetlisi Ü.G. tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.
    • 13.10.2022 - 07:54
    • Güncelleme : 13.10.2022 - 07:55
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    İzmir'de husumetlisini Tekel bayisinde tüfekle öldürdü

    Saat 23.00 sıralarında, 85. Yıl Cumhuriyet Mahallesi, İzmir- Armutlu yolunda, husumetlisi Burç Pehlivan’ın bir tekel bayisinde olduğunu öğrenen Ü.G., yanına pompalı tüfeğini alarak tekel bayisine gidip, Burç Pehlivan'a pompalı tüfekle ateş açtı.

    Pehlivan, saçmaların isabet etmesiyle kanlar içerisinde kalırken, Ü.G. ise olay yerinden kaçtı.

    Olay yerinde hayatını kaybetti

    DHA'nın aktardığına göre; çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Burç Pehlivan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Pehlivan'ın cansız bedeni, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

    Jandarma, olay sonrası kaçan cinayet şüphelisi Ü.G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

    İzmir de husumetlisini Tekel bayisinde tüfekle öldürdü #1

    İzmir de husumetlisini Tekel bayisinde tüfekle öldürdü #2

    İzmir de husumetlisini Tekel bayisinde tüfekle öldürdü #3


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