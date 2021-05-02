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    İzmir'de içki içtikten sonra rahatsızlanan adam hayatını kaybetti

    İçki içmesinin ardından fenalaşan yaşlı adamın asıl ölüm nedeni araştırılıyor.
    • DHA
    • 02.05.2021 - 08:46
    • Güncelleme : 02.05.2021 - 08:47
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    İzmir'de içki içtikten sonra rahatsızlanan adam hayatını kaybetti

    Konak'ta içki içtikten sonra fenalaşan 69 yaşındaki Ahme Ç., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

    Ahme Ç.'nin sahte içki nedeniyle hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

    TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

    Aziziye Mülkiyeliler Parkı'nda oturan Ahmet Ç. içki içtikten sonra fenalaşarak yere yığıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ahmet Ç., Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Tedavi altına alınan Ahmet Ç., yapılan tüm müdahalelera rağmen kurtarılamadı.

    İzmir de içki içtikten sonra rahatsızlanan adam hayatını kaybetti #1

    ÖLÜM NEDENİ SAHTE İÇKİ Mİ?

    Ahmet Ç.'nin sahte içkiden yaşamını yitirdiği değerlendirilirken, polis soruşturma başlattı.

    Ahmet Ç.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    İzmir de içki içtikten sonra rahatsızlanan adam hayatını kaybetti #2

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