İzmir'de içme suyunu karşılayan barajın yanına çöp atıldı: İzmir halkı bu çöpleri ve bu muameleyi hak etmiyor Kentin önemli ölçüde içme suyunu karşılayan Tahtalı Barajı’na dökülen Tahtalı Çayı'nın hemen yanına bırakılan çöp ve molozların kötü kokusuna vatandaş tepki gösterdi.

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DHA

Türkiye'nin içme suylarını karşılayan önemli barajları bulunuyor...

İzmir'in Menderes ilçesinde bulunan Tahtalı Barajı kentin içme suyunu karşılıyor.

Öte yandan kentin önemli ölçüde içme suyu ihtiyacını karşılayan barajın aktığı Tahtalı Çayı'nın yanına çöp ve moloz bırakılmasına vatandaşlar tepki gösterdi.

Dökülen çöpler arasında evsel atıklar çöp yığını oluşturdu.

Kötü kokuya neden olan çöpler ve molozlar, doğa kirliliğine neden olurken, insan sağlığını da tehdit ediyor.

Çöplerin kimler tarafından atıldığını bilmeyen yöre halkı "İzmir halkı bu çöpleri ve bu muameleyi hak etmiyor." ifadelerini kullandı.

"Bütün uyarılarımıza rağmen buraya bir önlem alınmıyor"

Nefes almakta güçlük çektiklerini belirten yöre halkından 56 yaşındaki Metin Yılmaz,

Belediye ve İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) bütün uyarılarımıza rağmen buraya bir önlem alamıyor.



Bölge kaçak çöp ve moloz dökenlerle biz mücadele veriyoruz. Burası Tahtalı Barajı’na dökülen, İzmir’e en önemli suyu temin eden çaylardan biri.



Buranın bakımlı olması gerekirken, dökülen çöpler nedeniyle kokudan nefes alınamıyor. Önüne gelen çöpünü buraya döküyor. Bunun önüne geçilmesi için yetkilileri göreve davet ediyoruz.

"İzmir halkı bu çöpleri ve bu muameleyi hak etmiyor"

Yılmaz, şöyle devam etti:

Çayın yanına atılan atıkla arasında cam yünü ve taş yünü gibi malzemeler var. Bunları birçok ülkede taşımak bile yasak.



İzmir halkı bu çöpleri ve bu muameleyi hak etmiyor. Bu durum 3 yıldan beri bu şekilde devam ediyor.



Zaman zaman belediyeyi aradığımızda bunları alıyorlar fakat kalıcı bir tedbir yok. Önleyici bir tedbir alınması ve bölgeye kameralar yerleştirilmesi gerek. İçimiz acıyor.

"Bazı bölgelere kaçak moloz gibi atıklar dökülmektedir"

Öte yandan Menderes Belediyesi'nden ise konuyla ilgili yapılan açıklamada, tüm ekiplerin bayram süresince, oluşan aşırı yoğunluk olduk nedeniyle yoğun bir şekilde çalıştığına, halihazırda çalışmaya devam ettiğine dikkat çekilip, bölgeye derhal ekiplerin yönlendirildiği belirtildi.

İZSU Genel Müdürlüğü’nden konuyla ilgi yapılan açıklamada ise, şunları ifade etti: