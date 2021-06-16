İzmir'de icra avukatını silahla tehdit eden şüpheli ifade verdi

İş yeri sahibi olduğu iddia edilen ve avukatın başına silah dayayıp, darbeden H.A.A., ilk ifadesinde "Silah çektiğimi hatırlamıyorum" dedi.

İzmir'de avukat olan Ege Ogeday Burduroğlu, Bayraklı ilçesinde haciz işlemi için gittiği iş yerinde, dükkan sahibi olduğunu öne sürülen H.A.A. tarafından darbedilip, silahla tehdit edilmişti.

Saldırgan H.H.A., yaşanan olay sonrası yakalanarak Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

ŞAŞIRTAN SAVUNMA: SİLAH ÇEKTİĞİMİ HATIRLAMIYORUM

H.H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, çilingiri karşısında görünce sinirlerine hakim olamadığını, çilingir, icra memurları ve avukata saldırdığını, silah çektiğini hatırlamadığını ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

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İzmir’de icra avukatına darp ve silahlı tehdit