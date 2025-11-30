İzmir'de iki gündür kayıp olarak aranan yaşlı adam ölü bulundu

- İzmir'in Bergama ilçesinde kaybolan 75 yaşındaki Alzheimer hastası Zeki Bingöl'ün cansız bedeni bulundu.
- Jandarma ve AFAD ekiplerinin arama çalışmaları sonucunda Bingöl, evine 2 kilometre mesafedeki makilik alanda ölü olarak tespit edildi.
- Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İzmir'in Bergama ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde yaşayan Alzheimer hastası emekli öğretmen Zeki Bingöl (75), 28 Kasım akşamı kayboldu.
Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne başvurarak haber alamadıklarını bildirmesi üzerine bölgede jandarma ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Yapılan çalışmalar sonucunda Bingöl’ün cansız bedeni, bugün evine yaklaşık 2 kilometre mesafedeki makilik alanda ölü olarak bulundu.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Yaşlı adamın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.