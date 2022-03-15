İzmir'de ikinci kuyumcu vurgunu

Kâr vaadiyle vatandaşların altınlarını toplayıp, ortadan kaybolan şahıs, altın sahiplerine mesaj atarak, "Sizlerin hayatını mahvettim. Sizi bu hale düşürdüğüm için çok pişmanım" dedi.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan bir kuyumcunun yüksek kâr vadettiği vatandaşların altınlarını toplayıp kayıplara karışmasının ardından benzer bir mağduriyet de Bornova ilçesinde yaşandı.

ALTINLARI TOPLAYIP, ORTADAN KAYBOLDU

Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde kuyumculuk yapan V.Ş., yüksek kâr vadettiği müşterilerinden yüklü miktarda altın toplayarak kayıplara karıştı.

V.Ş.'den haber alamayan vatandaşlar, dolandırıldıklarını anlayarak polis merkezine gidip şikayetçi oldu.

"SİZİ BU HALE DÜŞÜRDÜĞÜM İÇİN ÇOK PİŞMANIM"

Öte yandan kuyumcu V.Ş.'nin, kendisine ulaşmak isteyen vatandaşlara da, "Herkesten çok özür dilerim. Yıllarca faiz ödemekten, altının da bu kadar yükselmesinden ve alacaklarımı alamamaktan, sizlerin hayatını mahvettim. Bütün malı da toptancım Birkan topladı. Her şeyimi kaybettim, şu anda kilitlendim. Kafamı toplamam lazım, ne yapabilirim diye uzaklaşmak zorunda kaldım. Kafamı toplayıp bu olayı çözmek için elimden geleni yapacağım. Yıllarca faiz ödediğim insanlar var; hem de acımasızca. Ama kafamı toplayıp işleri yoluna koymaya çalışacağım. Sizi bu hale düşürdüğüm için çok pişmanım." diye mesaj attığı ileri sürüldü.

MAĞDUR SAYILARI ARTABİLİR

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şikayet üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Şu anda 10 kişinin mağdur edildiği iddiasıyla şikayetçi olduğu öğrenilirken, bu sayının artabileceği bildirildi.

Kayıplara karışan kuyumcu V.Ş.'nin, yaklaşık 2 milyon lira değerinde altınla kayıplara karıştığı kaydedildi.