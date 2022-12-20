İzmir'de ikiz kardeşlerin yönettiği bahis çetesi 37 milyonluk vurgun yaptı

İkiz kardeşlerin yönettiği bahis çetesine İzmir merkezli 8 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 37 milyon lira haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikiz kardeşler oldukları tespit edilen R.T. ve K.T.'nin yöneticiliğini yaptığı kardeşlerden birisinin bu suç çetesini yönetmek için Makedonya ülkesinde olduğunu, şüphelilerin yasa dışı bahisten elde ettikleri kazanç ile rezidanslarda lüks bir yaşam sürdürdüklerini ve bu suçtan yaklaşık 37 milyon lira haksız kazanç sağladıklarını belirledi.

Paravan şirketler kurup, kripto paraya dönüştürdüler

Öte yandan çeteyi çökertmeye yönelik gerçekleştirilen 2 aylık takip sonucu, finansal hareketler mercek altına alınarak, yapılan takip ve incelemeler neticesinde şüphelilerin; işsiz, ev hanımı ve öğrenci oldukları belirlenen kişiler adına banka, ödeme kuruluşları ve kripto para firmaları nezdinde hesaplar açtıkları, paravan şirket kurdukları, banka hesapları üzerinden yasa dışı bahis paralarının transferlerini gerçekleştirdikleri, suçtan elde ettikleri paraları ülkemizde temsilciliği bulunmayan yabancı ülkelerdeki banka ve ödeme kuruluşları hesaplarına ve kripto para varlıklara dönüştürdükleri tespit edildi.

İzmir'de ikiz kardeşlerin yönettiği bahis çetesine operasyon ViDEO

37 milyon lira haksız kazanç sağladılar

Polis ekipleri, şüphelilerin bu şekilde yaklaşık 37 milyon lira haksız kazanç sağladıklarını da ortaya çıkardı. İzmir merkezli Aydın, Antalya, İstanbul, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Muğla ve Sakarya’da şüphelilere yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alınırken adreslerde yapılan aramalarda 331 bin lira, 1 para sayma makinesi, 175 başkalarına ait banka kartı, 43 telefon, 10 laptop, 2 tablet, 2 usb bellek ve 1 içimlik esrar maddesi ele geçirildi.

Öte yandan şüphelilerin banka hesapları, kripto para hesapları ile suçtan elde edildiği tespit edilen lüks bir otomobile de el konuldu.

Para karşılığı kimlik bilgileri satın aldılar

Şebeke üyelerinin, Telegram adlı sosyal medya uygulaması üzerinden oluşturdukları gruplarla, para karşılığı vatandaşların kimlik bilgilerini satın aldıkları, bu doğrultuda suçta kullandıkları banka hesaplarını oluşturdukları da öğrenildi.

İHA'nın aktardığına göre şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.