İzmir'de iniş yapan uçağa lazer tutulduğu anlar kamerada İstanbul'dan İzmir'e gelen ve inişe hazırlanan uçağa, kimliği belirsiz bir kişi tarafından lazer tutularak uçuş güvenliği tehlikeye atıldı. O anlar yolcu kamerasına yansıdı.

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İHA

Magandalar bu kez de uçağı hedef aldı...

Özel bir havacılık şirketine ait İstanbul-İzmir seferi yapan uçak iniş yapmaya hazırlandı.

Bu esnada kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından uçağa lazer tutuldu.

Yolcu kamerasına yansıdı

Uçuş güvenliğini tehlikeye atan lazerin uçağa tutulma anı ise uçakta yolculuk yapan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

O anlar sosyal medyada da gündem oldu.

Cezası 91 bin 139 lira

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan idari para cezalarına göre, uçuş emniyetini riske atacak şekilde hava araçlarına lazer tutulması, uçak haberleşmesine müdahale edilmesi veya benzer ihlallerde bulunulması halinde 91 bin 139 lira para cezası kesiliyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)