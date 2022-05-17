İzmir’de inşaat bekçisini öldürüp yaktılar

66 yaşındaki inşaat bekçisinin öldürülmesi olayında 2 kişi tutuklanırken, cinayete ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Bekçinin öldürüldükten sonra cesedinin yakıldığı öğrenildi.

İzmir’in Çeşme ilçesinde bir inşaatta bekçi olarak çalışan Adem Tan (66), 12 Mayıs sabah saatlerinde, kısa bir süre sonra döneceğini söyleyerek evinden ayrıldı.

Tan'ın eve geri dönmemesi üzerine yakınları polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Arama çalışmalarına başlayan polis, Adem Tan'ın ilçede hurdacılık yapan Ümit G. ve dini nikah birlikte yaşadığ Necla T. ile husumetli olduğu bilgisine ulaştı.

Başına keserle vurarak öldürdü

Polis ekipleri, Mamur Baba bölgesinde bir çadırda kaldığı öğrenilen Ümit G. ile Necla T.'yi gözaltına aldı.

Ümit G. ve Necla T., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyette yapılan sorguda, Ümit G.'nin Adem Tan'ı tanıdığını, birlikte yaşadığı Necla T.'yi rahatsız ettiği için başına keserle vurarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Battaniyeye sarıp taşıdılar

Emniyette suçlarını itiraf eden Ümit G. ile Necla T.'nin, tartıştıkları Tan'ın başına keserle vurarak öldürdükten sonra cesedini bir battaniyeye sararak kaldıkları, çadırın 200 metre ilerisine taşıdıkları ve burada cesedi yaktıkları ortaya çıktı.

Polis ekipleri tarafından Mamur Baba bölgesine götürülen şüphelilerin gösterdiği noktada Adem Tan'ın tanınmaz haldeki cansız bedenine ulaşıldı.

İkisi de tutuklandı

DHA'nın haberine göre işçi emeklisi evli 2 çocuk babası Adem Tan'ın ölümünün ardından adliyeye sevk edilen Ümit G. ile Necla T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.