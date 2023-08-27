İzmir'de işitme engelli adama kamyon çarptı: Hayatını kaybetti İzmir'in Karaburun ilçesinde, çöp kamyonunun çarptığı işitme engelli yaşlı adam hayatını kaybetti.

İHA

İzmir'in Karaburun ilçesindeki Mordoğan Mahallesi 250 Sokak'ta park halindeki iki aracın arasından geçerek yola çıkan işitme engelli 83 yaşındaki Ruhi Zorbaz'a çöp kamyonu çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Zorbaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaşlı adamın cenazesi morga kaldırıldı

Yaşlı adamın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Belediye çalışanlarının ifadesine başvuruldu

Öte yandan, olayla ilgili çöp kamyonu sürücüsü ve araçta görevli 2 belediye çalışanının ifadelerine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldüğü öğrenildi.